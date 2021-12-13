Отзывы о применении Витафона при лечении позвоночника

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Витафон для здоровья

"Здравствуйте. Хочу выразить свою признательность за создание прибора "Витафон". У меня 3 протрузии шейного отдела позвоночника. Думаю, что "Витафон"- лучшее из видов лечения, которое я перепробовал, тем более очень доступное по цене. Это объясняется тем, что межпозвонковые диски не имеют кровеносных сосудов, а питаются только диффузным способом веществами из крови, циркулирующей в рядом расположенных тканях. Аппарат увеличивает скорость ее циркуляции, способствуя лучшему питанию дисков. Думаю, что можно даже говорить об обращении вспять дегенеративно-возрастных изменений и восстановлении дисков. С тех пор, как я пользуюсь "Витафоном-" (около полугода), мое состояние, конечно, не такое, как до болезни, однако по сравнению с теми сильными головными болями, которые у меня были раньше, просто небо и земля! Я разочарован тем, что Витафон пропал из аптек, которые забиты только бесполезными мигалками, т.к. считаю, что он должен быть в каждой семье. Сейчас я уже задумываюсь о приобретении "Витафона-5".
Я хотел бы стать членом клуба "Витафон", заказывал его по почте.
Меня интересует, практикуется ли "Витафон-5" для лечения шейного отдела позвоночника и подойдет ли манжета, или она предназначена только для спины? Либо есть что-то более подходящее? П.С ".

"Хочу добавить отзыв. В 2013 диагностирована межпозвонковая грыжа L5-S1:   15 мм. С сильными болями в ноге и пояснице. После курса блокад и мануалки начал пользоваться "Витафоном". Эффект появился сразу. Ушли отеки и смог ночью спать. Постепенно уменьшались боли. Через 11 месяцев результат - грыжа 5мм и боли ушли на 80%. Остался еще дискомфорт, тянущие боли. Но думаю, еще через год все нормализуется. Сейчас четко видно, что я избежал операции. Владимир. 48 лет, Минск".
"Пользуюсь "Витафоном-Т" пол-года, результат - уменьшение грыжи межпозвоночного диска с 14 мм до  3 мм, можно сказать сбежал с операционного стола. Хотел бы применить для улучшения слуха, у меня нейросенсорная тугоухость начальной стадии, но не нашёл программы применения на Вашем сайте. Спасибо" - Игорь.
"Здравствуйте "Чародеи" я Вам писал в сентябре  (2008 г.) как получил аппарат. Для меня происшедшее за 2 месяца кроме как ЧУДОМ я назвать не могу. Грыжа диска 1 см, и др. не буду загружать Вас своими болячками, ушли в прошлое, я не мог стоять более 1 мин. садился на корточки, хромал, на больничном 40 уколов ставил, кучу табл. выпил, всё в пустую. Сейчас от боли в ноге и следа нет, благодарить ВАС хочется сильно, как не знаю, готов выступить перед любой аудиторией. У себя на работе рассказал об аппарате, они видели, какой я был и какой сейчас, 2 аппарата по просьбе сотрудников заказываю в г. Курган, и это не последний заказ думаю. Почему нет рекламы аппарата на телевидении? Как люди могут узнать о "Витафоне", я узнал из инета, но ведь у большинства его нет. 12 врачей я прошел с болезнями, и хоть бы один подсказал о методе виброакустики!!! Вылечил я себя сам с помощью "Витафона", а невролог направлял меня на операцию стоимостью 45000р. Я готов кричать всем и везде: "ВИТАФОН" - это жизнь, я бы сказал даже панацея. Спасибо!!! " - Андрей Васильевич, город Курган.
"Я хочу выразить в своем письме сердечную благодарность всем, кто дарит людям здоровье. Мы купили «Витафон» перед Новым годом, и за короткое время лечения «Витафоном» я почувствовала, как болезнь отступает. А болезнь, как и у многих,  - остеохондроз. Были адские боли ночами, немели руки, не могла держать спицы, постоянно трясла руками, чтобы снять это неприятное ощущение. Вообще в моем организме многое изменилось, как будто легче стало дышать, и, несмотря на мой избыточный вес, я легко стала себя чувствовать" - Надежда.
"Аппарат великолепен - он меня однажды уже поставил на ноги, когда из-за проблем с позвоночником практически отнялась правая сторона тела. Я почти не чувствовал ни правой ноги, ни правой руки, не мог удержать в правой руке ни одного предмета, даже ключа от квартиры. Лечился у разных врачей, но, и это действительно правда, только с помощью этого прибора за два месяца встал на ноги и уже года три как забыл про былые проблемы.
Еще раз спасибо! " - Сергей.
"Здравствуйте! Два месяца мы с мужем пользовались "Витафоном", присланным Вами. Большое спасибо. Но нам пришлось отдать его невестке: она сломала ногу. Мы надеемся, что он и ей поможет. Но нам он тоже очень нужен. Мы с мужем избавились от болей в позвоночнике. У меня прекратились головные боли, снизилось давление, ну и еще ряд болезней, о которых мы забываем. Спасибо тем, у кого умная голова и золотые руки. И всем тем, кто проявляет заботу о страдающих людях. Очень просим, пришлите нам "Витафон" - он нам с мужем очень нужен (мы оба инвалиды ВОВ, II гр.). Я плохо слышу, надеюсь полечить уши. Может, хоть чуточку улучшу слух. С большим уважением, Клавдия".
"Здравствуйте, уважаемые создатели аппарата "Витафон"! Я раньше никогда нигде не слышала о вашем аппарате, пока случайно не наткнулась на статью в газете "Труд-7". Статью "Подарок пожилым и не только" я перечитала не один раз. И подумала, что этот прибор - то, что нужно мне. Страдаю остеохондрозом позвоночника очень давно. Но был и еще один недуг. После стремительных родов у меня стали наблюдаться частые мочеиспускания. Обращалась к гинекологу - говорят, что все нормально, уролог тоже не помог. Оперативного вмешательства не хотелось. Упражнения на закрепление мышц ничего не дали. В  Туле купила «Витафон». Начала и буду продолжать лечение остеохондроза. После 10 процедур почувствовала себя лучше. Стала без боли, свободно вставать со стула, с дивана. Без боли наклоняюсь и разгибаюсь. Паспорт перечитывала много раз. Хотелось бы избавиться и от другого недуга.  Напишите мне, пожалуйста, письменный ответ, могу ли я избавиться от частых мочеиспусканий с помощью "Витафона". Хождения по кабинетам ничего не дают. О своей проблеме стыжусь говорить, чувствую себя неловко. А создателям прибора я очень благодарна за помощь, которую он, то есть прибор, оказывает в лечении остеохондроза. С уважением к вам, Татьяна".
"Здравствуйте! Хочу еще раз вас поблагодарить за ваш чудо-прибор "Витафон". Я спортсмен со стажем и я не знаю, чтобы я делал, если бы не он. Это и шейный остеохондроз, растяжение мышц, спазмы и т.д. Еще хочу вас поблагодарить за чуткость, за ответы на те вопросы, которые я вам задавал и вы мне на них ответили. Спасибо! " - Андрей. 
"Знакома с "Витафоном" уже давно, если не ошибаюсь, то с 1996 года. Вначале им пользовался мой отец. Только им поддерживал себя в относительно работоспособном состоянии при жутких болях в спине. А сейчас это наша палочка-выручалочка. Я вылечила им за 2 курса гайморит, постоянно применяет дочь для улучшения мозгового кровообращения и попутно выяснилось, что он прекрасно работает для профилактики ОРВИ и гриппа (только после положительного результата нашла методику в книге), замечательно справились с ушибом - избежали синяка во всю щеку (дочь упала, катаясь на роликах). Сейчас работаю частным массажистом и многим своим клиентам рекомендую "Витафон". Все, кто в него поверил, остаются довольны результатами. Зайдя на сайт и прочтя отзывы, узнала о том, что можно получить схему ресурсной поддержки организма. Пожалуйста, пришлите мне ее. Я очень верю в "Витафон" и с большим интересом слежу за новыми разработками в лечении. Огромное Вам спасибо!!!" - Татьяна. 
"С уважением к Вам гражданка Н. Таисия Ивановна. Дорогие товарищи, я хочу сказать Вам спасибо за "ВИТАФОН", который Вы мне прислали. Мне 58 лет, я потеряла совсем здоровье своего позвоночника, без помощи стула я уже не могла встать с дивана, боли меня угнетали, лечилась везде, и блокады, и ломку, и вытягивание позвоночника, и грязи - все. Боли не умолкали - распространенный остеохондроз позвоночника. Прочитав Вашу рекламу, я напала на лечение, и вот я его теперь принимаю вместо доктора. Он, "ВИТАФОН", мне сильно помогает. Я стала чувствовать себя очень хорошо. Очень и очень благодарю Вячеслава Федорова! Дай Бог ему за такую умную голову огромного здоровья!"
"Здравствуйте, дорогие Санкт-Петербуржцы!  Привет Вам от снежной Камчатки.
Пришлите, пожалуйста, Ваш чудо-прибор «Витафон».
Спина совсем замучила - радикулит. У моего знакомого такой прибор есть. Он раньше согнутый ходил - сейчас выпрямился и даже не вспоминает о радикулите. Я тоже так же хочу. Пришлите, пожалуйста. Валентин Николаевич".
"...Приобрел его ("Витафон") в октябре 1997 года, когда «скрутил» меня поясничный остеохондроз. Два месяца был на «больничном», чем только не лечили меня - и лазерной терапией, и массажем, и мануальной терапией и различными уколами! После трехнедельного применения «Витафона» вышел на работу.
В начале этого года во время перемещения мебели при ремонте квартиры «прихватило» в области поясницы, но опять помог «Витафон»" - М-ев Владимир Аркадьевич, г. Алексин, Тульской обл.
"Здравствуйте. Мне 55 и я хочу рассказать о своём опыте работы с "Витафоном". Я уже 12 лет живу в Германии. Лет 8-9 назад здесь получила тяжелейшую аллергию, при которой не только имела ужасный конъюнктивит и полную закупорку носоглотки (тяжело было дышать), у меня также были проблемы с выводом мочи из организма и сильными отёками. Приходилось принимать мочегонные препараты. К моему несчастью, с 2002 года у меня начались проблемы с позвоночником, болезнь быстро прогрессировала, по сути, я уверенно шла к инвалидности. Приехав в родной город, в аптеке я увидела "Витафон", на упаковке которого было написано, что он помогает при остеохондрозе. Аппарат (первая версия) по цене был доступен и я купила.При первом применении по методике, описанной в приложении к нему, мне стало легче (а ведь я испытывала сильные боли при ходьбе), сделав  недельную паузу, я вновь сделала курс и стала не просто ходить, а  бегать. Но в этот же период я сделала для себя ещё одно открытие - "Витафон" помогает при аллергии. Так случилось, что третий курс проходил в  аллергический период и я подумала, что в этот раз аллергия проходит не  так экстремально, как всегда, а более мягко.
Но однажды вечером я не сделала вечернюю процедуру фонирования позвоночника, а на утро я получила такой сильный удар аллергии, что  впору было вызывать скорую помощь. Я решила сделать утреннее фонирование  позвоночника и мне стало гораздо легче. И течение дня я ещё дважды  фонировала только почки и это давало положительный результат. В том же  году я попросила друзей привезти мне из Питера "Витафон - 2", о котором  прочла уже в интернете на вашей странице. За 4 года пользования "Витафоном -2", я выработала для себя методику борьбы с аллергией. За 5-6  недель до наступления аллергии я довожу фонирование до максимума  согласно таблице "Накачивание ресурсов организма» из книги "Ресурсы  организма" и держу этот максимум в течение всего месяца. Аллергия  проходит почти без симптомов, перед сном и после сна я закапываю в нос по 1 капле лекарства от насморка. Моя спина тоже пришла в норму. Правда иногда, после сильной нагрузки, не  сильные боли в спине появляются, тогда я сразу делаю недельный курс фонирования позвоночника, и это успокаивает боль.
Так уж случилось, что в этом году мне оперировали сердечный клапан, после операции у меня повысился сахар в крови, и врачи стали говорить о начальном диабете и даже выписали мне таблетки. Но я рассудила так,  таблетки - это костыль, они не вылечат, а скорее приучат поджелудочную  железу не очень трудиться. И я решила заменить таблетки "Витафоном". Сахар привела в норму, но думаю, что ещё рано говорить, что всё в порядке. Нужно время, пусть и не очень длинное, чтоб действительно привести всё в  норму. Огромное спасибо и низкий поклон создателям аппарата. Всегда рекомендую его своим знакомым. Надеюсь, моё письмо поможет в дальнейшем изучении действия этого чудесного аппарата."- Надежда Ч., 55 лет, Германия.
"Здравствуйте!  Мной был приобретен «Витафон», затем я к Вам обращалась с просьбой помочь исправить «Витафон». Вы исправили мне его, за что низкий Вам поклон и огромное спасибо. Теперь уже в течение года он нам с мужем служит домашним доктором. У меня деформирующий артроз коленных суставов. Когда я его получила, почти не могла ходить. Сделала 2 полных курса лечения. Боли типа «как сверлят зубы» исчезли, стала ходить, но колени, конечно, немного болят. Это еще и радиация действует, ведь мы живем в радиационной зоне. А так ваш аппарат - помощник при многих заболеваниях. После гриппа был очень сильный кашель, только и спаслась «Витафоном», потому что на лекарства пенсии не хватает. Муж очень часто пользуется «Витафоном» от бессонницы, вылечил шейный остеохондроз.
Еще раз огромное Вам спасибо.
С уважением, Н. Г. Е., Гомельская обл., Белоруссия"
"Доктор! А это я – сама, мама, хочу сказать о себе! На Вашем сайте прочла информацию об остеохондрозе /3ий шейный позвонок смещен с последствиями/, применила на себе "Витафон" и немного разминки - теперь перестали болеть кости лица,челюсти. ПРОСТО ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО!!! Мама Юлия".

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  www.vitafon-market.ru - интернет магазин завода изготовителя в Санкт- Петербурге.

Здесь можно приобрести аппараты всех моделей "Витафон" с доставкой по России и в другие страны. Аппараты имеют европейский сертификат на медицинские изделия (марка СЕ). Все формы оплаты доступны.

                         

               
 
 
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